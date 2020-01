Il Capodanno Lunare di World of Warships nel nuovo video Community Stream

L'ultimo Community Stream di Wargaming.net è dedicato alle novità di gameplay che accompagnano l'evento del Capodanno Lunare di World of Warships, il simulatore navale per PC e console giunto da poco alla versione 0.9.0.

Nel consueto appuntamento settimanale con la propria community di appassonati, gli autori bielorussi snocciolano tutte le innovazioni e le sorprese contenutistiche che caratterizzano la nuova fase ingame di WoW.

Nel corso di questo evento, i Comandanti di World of Warships possono unirsi alle celebrazioni digitali per il nuovo anno cinese partecipando a Missioni di Combattimento speciali e ad attività che prevedono l'acquisizione di regali e bonus con cui potenziare e personalizzare la propria flotta.

Il piatto forte dell'evento del Capodanno Lunare è rappresentata dall'introduzione di due navi panasiatiche speciali, l'incrociatore Wukong di classe VIII e la corazzata Baije di classe IX: chi desidera utilizzarle in battaglia potrà riscattare degli ulteriori oggetti immergendosi nelle sfide offerte dalle modalità Operazioni, Battaglie Casuali e Cooperativa.

In chiusura d'articolo, vi invitiamo a conoscere la flotta navale di World of Warships in un video gameplay che illustra le abilità e le caratteristiche principali di ciascun vascello digitale dello strategico gratuito di Wargaming.net.