Capone confermato come personaggio giocabile di One Piece Pirate Warriors 4

One Piece: Pirate Warriors 4, nuovo musou in via di sviluppo presso gli studi di Omega Force, si preannuncia come uno degli episodi più completi della saga. Il roster dei personaggi s'espande giorno dopo giorno, e dopo aver salutato l'arrivo di Whitebeard, Marco e Portgas D. Ace, quest'oggi dobbiamo dare il benvenuto anche a Capone Bege.

Nell'ultimo numero del magazine giapponese Weekly Shonen Jump è stato confermato che il capitano dei Pirati Firetank sarà uno dei personaggi giocabili di One Piece: Pirate Warriors 4, che assume sempre più i caratteri di un'opera enciclopedica. Capone ha fatto il suo debutto durante la saga di Sabaody, per poi riapparire in molte di quelle successive, da Marineford al salto temporale, fino alle saghe di Zo e Whole Cake Island. Sarà interessante vederlo in azione nel gioco e fare uso del frutto Rocca Rocca per diventare una gigantesca fortezza in movimento! Secondo Weekly Shonen Jump, in questa forma sarà tre volte più grande di Big Mom!

Prima di lasciarvi alla scansione della rivista, vi ricordiamo che One Piece: Pirate Warriors 4 verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il prossimo 27 marzo. Stamattina è stato pubblicato uno spot sulla saga di Whole Cake Island, durante il quale è possibile scorgere anche Capone con il pizzetto!