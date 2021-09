Capra Simulator è gratis, arriva il simulatore di talk show con celebri personaggi TV

Si chiama Capra Simulator ed è un videogioco parodia che ironizza sui talk show della TV italiana. L'obiettivo è quello di rilanciare Punto in Bianco, talk in crisi di ascolti e come sappiamo spesso c'è un solo modo per far impennare lo share... il trash!

Durante la diretta, sarai chiamato a seguire la scaletta delle domande e a cedere la parola all'ospite più adatto allo specifico segmento con l'obiettivo di stimolare liti trash o accesi dibattiti che possano catalizzare il più possibile l'attenzione del pubblico a casa. Qualsiasi scelta può essere più o meno positiva e influire sullo share televisivo che poi determinerà il destino del programma e del conduttore.

Sviluppato da un piccolo team composto da Alessandro Chiovoloni (Game Design, 2D assets, Visual Programming), Simone Benzi (Game Design, Testi, Effetti Audio), Sebastian Uitz (C# Programming, Animazioni) e Davide Rinaldi (Musiche), Capra Simulator è gratis per PC e Mac e può essere scaricato a costo zero da Itch.io, compatibile con qualsiasi Personal Computer Windows e Mac OS.

Gli autori ci tengono a precisare come si tratti solamente di una parodia goliardica e ironica sul mondo dei talk show, un progetto realizzato senza alcuno scopo di lucro e disponibile gratuitamente per tutti. Avete provato Capra Simulator? Fateci sapere cosa nei pensate qui sotto nei commenti.