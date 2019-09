Captain America in Marvel's Avengers:dall'elmo allo scudo, i dettagli sul design dell'eroe

In particolare, tramite l'account Twitter ufficiale del gioco, il Direttore Creativo Tore Blystad ha condiviso interessanti dettagli sull'approccio adottato dal team di sviluppo, fondato su di una reinterpretazione in chiave contemporanea degli eroi Marvel, con un occhio di riguardo per il realismo. Ad esempio, "La divisa di Captain America è basata su di una moderna tenuta da combattimento". Su di essa possiamo trovare gli iconici motivi a stelle e strisce, controbilanciati da elementi originali. Anche l' elmo del personaggio è stato parzialmente rivisto rispetto al design più classico, con le ali decorative che ne seguono la forma e l'inserimento di una cinghia che avvolge il mento, per rendere l'oggetto più realistico e pratico da indossare. Anche lo scudo di Captain America è stato protagonista di un processo di revisione, in parte associato con le vicende narrate in Marvel's Avengers: "Con gli Avengers che si portano verso la West Coast ed oltre, Cap ha bisogno di uno scudo che rappresenti il loro nuovo ruolo . L'aspetto è stato modificato con una stella che guarda più lontano [...]". L'ideazione e la creazione dei nuovi design distintivi del progetto, conclude Blystad, è opera del team di Crystal Dynamics, che hanno lavorato a stretto contatto con Marvel . Per maggiori informazioni sul gioco, vi segnaliamo che sulle pagine di Evereyeye potete trovare la nostra video anteprima di Marvel's Avengers , realizzata in occasione della Gamescom 2019.

"In general, our iconic character designs are a contemporary interpretation of the beloved Marvel heroes with an eye towards believability. Within our world, Tony Stark often has a hand in the finishing touches of each suit." - Creative Director @ToreBlystad — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) September 2, 2019

"The helmet is built from a strong, protective material & the wing design follows the shape of the helmet rather than extending as in the classic designs. Details like the chin strap makes it a practical and believable helmet to wear for a soldier." — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) September 2, 2019