Captain Marvel, Tintin 2 e Solo: A Star Wars Story: le migliori news Cinema del weekend

Weekend ricco di novità per quanto riguarda i più attesi franchise dei prossimi anni, partendo dalfino al solito, senza però scordarci di altri importanti titoli come

Jude Law sul set di Captain Marvel

Nei mesi passati abbiamo avuto modo di dare un'occhiata ravvicinata a quella che sarà molto probabilmente la prima suit di Carol Danvers nei panni di Captain Marvel, verde e nera, ma nel weekend sono approdate online alcune nuove foto dal set del film con Brie Larson che mostravamo l'affascinante Jude Law. Sappiamo che l'attore interpreterà il "mentore" della Danvers, Mar-Vell, e sotto quell'impermeabile che si vede nelle foto sembra proprio che Law indossi gli abiti di scena. Siamo certi arriverà nuovo materiale a breve.



Le avventure di Tintin 2 è ancora vivo e vegeto!

Le avventure di Tintin - Il segreto dell'unicorno uscì nelle sale nel 2011, con largo plauso di critica e pubblico per la regia di Steven Spielberg, che è tornato ieri a parlare dell'annunciato Tintin 2 che sarà diretto da Peter Jackson, ormai considerato da tutti un progetto ormai defunto. Ebbene, il regista ha spiegato che il secondo film "si farà sicuramente e che se tutto procederà per il meglio Jackson comincerà i lavori sulla sceneggiatura molto presto". Solo un avvertimento: non aspettatevi il film prima di tre anni, parola di Spielberg.



I villain di Solo: A Star Wars Story

Mentre abbiamo avuto modo di conoscere molto velocemente gli eroi del film, sui villain dell'attesissimo Solo: A Star Wars Story finora sapevamo ben poco, ma ieri Star Wars Leak è intervenuta al riguardo. È stato infatti rivelato che tale Enfys Nest, visto nel trailer, sarà uno dei cattivi del film, a capo della cosiddetta "Banda dei Cloud-Rider", terroristi del cielo che guidano moto volanti seminando panico. Affascinanti, non trovate?



Tom Hardy smentisce i rumor sulla trama leak di Venom

In questi giorni hanno cominciato a circolare in rete rumor legati alla trama del Venom rated-r di Ruben Fleischer, che volevamo il film come una storia di origini più dedicata a Eddie Brock che al Simbionte, dove si vedrà l'anti-eroe in costume soltanto per pochi minuti. Intervenendo però via Social, ieri il protagonista Tom Hardy ha smentito a modo suo le voci, sottolineando come siano rumor "diffusi da persone che non sono neanche riusciti a raccogliere informazioni credibili". E noi ci auguriamo che sia davvero così.



David Ayer rivela una sequenza tagliata di Suicide Squad

Lo sappiamo: il Suicide Squad di David Ayer ha sofferto nella post-produzione di un processo di revisione e maneggiamento davvero raffazzonato, che ha portato alla creazioni di diversi cut e alla fine all'eliminazione di molte scene con il Joker di Jared Leto, di cui una svelata ieri dal regista dove lo vedevamo tentare di convincere Harley Quinn (Margot Robbie) a tradire i suoi compagni, senza però riuscirci. Intanto i lavori su Suicide Squad 2 dovrebbero iniziare tra pochi mesi sotto la guida di Gavin O'Connor (The Accountant).



Fantastic Four rimosso dalla filmografia di Josh Trank

Dopo la disastrosa esperienza sul set di Fantastic Four, costatagli la regia del terzo spin-off di Star Wars e tre anni di dimenticatoio, Josh Trank è ora pronto a tornare in sala con Fonzo, con un protagonista come Tom Hardy nei panni di Al Capone. Forse per ripulire la sua filmografia, comunque, il regista ha deciso di rimuovere totalmente Fantastic Four dai suoi precedenti lavori, consegnandolo definitivamente alla storia come uno dei cinecomic più brutti della storia del cinema.



Avengers: Infinity War, due nuovi spot e il look di Bucky

Ormai meno di un mese di separa dall'arrivo nelle sale italiane di Avengers: Infinity War dei fratelli Russo, ma continua la martellante campagna promozionale, che ci ha regalato nel weekend due nuovi spot ufficiali e una nuova occhiata al look di Bucky, una sorta di modernizzazione della suit indossata nel primo Captain America, ambientato nel corso della Seconda Guerra Mondiale. L'hype cresce a visto d'occhio e le novità sul terzo crossover del MCU non smettono mai di sorprenderci.