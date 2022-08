Captain Marvel risplende nei video di Marvel's Midnight Suns tra storia e gameplay

Di ritorno dal Multiverso di Doctor Strange in Marvel's Midnight Suns, i ragazzi di Firaxis puntano i riflettori mediatici su un'altra figura chiave del loro prossimo GDR tattico: Captain Marvel.

Apparsa per la prima volta nel 1968 con il tredicesimo numero di Marvel Super-Heroes, Captain Marvel possiede una forza sovrumana che le consente non solo di volare, ma di coprire in pochi istanti le distanze siderali che ci dividono dagli altri sistemi stellari.

Le straordinarie capacità acquisite da Carol Danvers sbloccando il suo DNA ibrido umano-kree vengono descritte con dovizia di particolari da Firaxis nel doppio video diario sulla storia e sui poteri della fiera combattente che ritroveremo nel cast di eroi di Marvel's Midnight Suns.

La collaborazione tra Captain Marvel e gli Avengers sarà piuttosto proficua, o almeno questa è la sensazione che possiamo ricavarne dalle scene di gameplay che la immortalano alle prese con i nemici intergalattici di Midnight Suns.

A questo punto non ci resta che lasciarvi ai nuovi video di Firaxis, non prima però di ricordarvi che Marvel's Midnight Suns sarà disponibile dal 7 ottobre su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Quanto al porting Switch di Marvel's Midnight Suns, siamo ancora in attesa di conoscere la data di lancio.