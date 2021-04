Captain Toad 2 svelato da un leak in anticipo sui piani di Nintendo

GameXplain ha svelato, in anticipo rispetto all'annuncio ufficiale, l'esistenza di un nuovo gioco della serie Captain Toad, denominato Captain Toad 2 Big Daddy Adventure. Il celebre personaggio Nintendo si appresta a tornare su Switch e questa volta dovrà fronteggiare una minaccia davvero imprevista.

Il trailer non lascia spazio a dubbi, il piccolo Toad dovrà affrontare il Big Daddy di BioShock in quello che sembra essere un vero e proprio crossover con la saga di 2K Games, pronta a tornare con BioShock 4, annunciato nel 2019 e poi sparito dai radar. Effettivamente tutto molto bello, se non fosse chiaramente un pesce di aprile, come già il titolo del (finto) gioco lascia intuire.

Speriamo che il falso leak di GameXplain possa riaccendere i riflettori su Captain Toad, dopo il debutto su Wii U il gioco è stato convertito su Switch e 3DS con nuovi livelli e contenuti extra, riscuotendo un buon successo di pubblico e critica. Sono passati però più di tre anni dal lancio di Captain Toad Treasure Tracker e Nintendo non ha mai parlato di un sequel, richiesto a gran voce dagli appassionati.

