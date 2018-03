si appresta a vivere una seconda giovinezza dopo aver riscosso un discreto successo di pubblico e critica su Wii U. Il gioco sarà disponibile su Switch e 3DS dal prossimo 13 luglio, come annunciato durante l'ultimo Nintendo Direct.

Captain Toad Treasure Tracker presenterà un comparto tecnico migliorato, un sistema di controllo rivisitato, supporto per il multiplayer e nuovi livelli tratti da Super Mario Odyssey.

Captain Toad Treasure Tracker per Nintendo Switch e 3DS sarà disponibile in Europa dal 13 luglio 2018 in formato retail e digitale.