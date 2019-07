Captain Toad: Treasure Tracker, Nintendo aggiunge la compatibilità VR

Nintendo ha diffuso in Giappone il nuovo aggiornamento di Captain Toad: Treasure Tracker, che arriva così alla versione 1.3.0. Non è stata ancora annunciata una data d'uscita occidentale per l'aggiornamento, ma dovrebbe comunque essere disponibile nelle prossime ore anche nel nostro paese.

Il nuovo update porterà una novità piuttosto interessante, ossia il supporto per il Nintendo Labo Toy-Con 04: il VR Kit. Nello specifico, il gioco avrà una nuova modalità che sarà possibile giocare utilizzando il kit e dunque la realtà virtuale.

Si potrà scegliere tra quattro livelli attraverso un menù completamente esplorabile a 360 gradi, e i nuovi quadri saranno giocabili da una prospettiva inedita per il videogame.

Per l'occasione è stato diffuso anche un trailer, che trovate in apertura della news. Che ne pensate? Vi attira questa nuova caratteristica?

Per approfondire sul gioco potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Captain Toad: Treasure Tracker, e se siete curiosi di saperne di più anche sulla realtà virtuale targata Nintendo, qui trovate anche la nostra recensione del Nintendo Labo VR Kit.