Captain Tsubasa Ace: alla scoperta del nuovo gioco di Holly e Benji per iOS e Android

Le fucine digitali di DeNA sfornano il trailer di annuncio di Captain Tsubasa Ace, il nuovo videogioco multiplayer dell'iconica proprietà intellettuale di Yoichi Takahashi che debutterà nei prossimi mesi su dispositivi mobile iOS e Android.

La prossima esperienza arcade firmata dagli sviluppatori giapponesi trarrà spunto dall'anime di Takahashi per solleticare la curiosità e l'interesse dei tanti patiti di Captain Tsubasa che, dai tempi di Holly e Benji, seguono le gesta dei campioni di questa storica IP.

Nel titolo potremo interpretare Tsubasa Oozora, Kojiro Hygua e tanti altri calciatori classici della serie, ciascuno dei quali sarà caratterizzato da un proprio set di mosse speciali, tecniche e abilità da padroneggiare.

Il perno attorno al quale graviterà gran parte dell'esperienza di gioco promessaci da DeNA saranno i tornei e le competizioni da svolgere in multiplayer, sfidando tutti gli appassionati in una serie di eventi che daranno accesso a ulteriori potenziamenti ed evoluzioni delle abilità degli atleti virtuali della propria squadra. Ampio spazio verrà poi dato ad altre modalità che, però, verranno svelate in un secondo momento dagli autori nipponici insieme agli approfondimenti sul gameplay.

In attesa di scoprire quando sarà possibile installare Captain Tsubasa Ace su smartphone iOS e Android, vi lasciamo in compagnia del video di annuncio del nuovo sportivo arcade di DeNA e, per rimanere in tema, della nostra recensione di Captain Tsubasa Rise of Champions.