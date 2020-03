Captain Tsubasa: confermata la nazionale tedesca con un personaggio inedito

A pochi giorni dalla pubblicazione del trailer della Modalità Storia di Captain Tsubasa Rise of New Champions da parte di Bandai Namco Entertainment, il settimanale Shonen Jump è tornato nelle edicole giapponesi con nuove interessanti informazioni sull'adattamento videoludico.

Weekly Shonen Jump ha innanzitutto confermato la presenza della Germany Junior Youth, la nazionale giovanile tedesca già apparsa nel manga e nell'anime. Dopodiché, ci ha presentato tre personaggi - tutti ritratti nella scansione allegata in calce a questa notizia - tra i quali ne figura uno completamente inedito.

Il nuovo arrivato, visibile a sinistra, si chiama Cornelius Heine. Ricopre il ruolo di centrocampista e supporta il capitano della squadra Karl Heinz Schneider (visibile al centro) con una tecnica chiamata "Youkai". Il capitano, dal canto suo, viene soprannominato "Il giovane imperatore tedesco". Infine, sulla destra, abbiamo Deuter Muller, un portiere fortissimo che difende la propria porta facendo affidamento sulla sua enorme stazza.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch nel corso del 2020. Se non lovete ancora fatto, vi consigliamo di guardare il nostro adattamento con le voci italiane di Holly e Benji.