Captain Tsubasa Dream Team ha aggiunto il kit Juventus nella giornata dei punti persi

La giornata del 20 gennaio 2023 non è stata delle più rosee per la storia della Juventus, per usare un eufemismo. Non si può infatti di certo dire che la penalizzazione di 15 punti in Serie A sia passata inosservata. In questo contesto, c'è stata anche una casualità lato videogiochi, legata al titolo mobile Captain Tsubasa Dream Team.

Infatti, l'annuncio tramite il profilo Twitter di Captain Tsubasa DT dell'arrivo del kit Juventus all'interno del gioco non ha avuto esattamente il migliore dei tempismi per i tifosi bianconeri. Sì, come riportato anche da Pocket Gamer, il reveal di KLab relativo all'aggiornamento lato Juventus del gioco è arrivato proprio nella giornata del 20 gennaio 2023.

Più precisamente, la cosiddetta JUVENTUS Official Campaign è partita nel "venerdì nero" per la squadra. In ogni caso, ciò che si può trovare all'interno del titolo mobile (ricordiamo che Captain Tsubasa DT è disponibile su Android e iOS) sono alcuni calciatori basati su grandi del mondo del calcio, da Alessandro Del Piero a Zinédine Yazid Zidane, passando per Edgar Steven Davids.

Insomma, il kit approdato all'interno del titolo di KLab può in realtà risultare interessante anche per chi ben conosce la storia della Juventus. Tuttavia, ciò che si è fatto notare maggiormente, pur rappresentando una coincidenza, è il tempismo dell'annuncio.