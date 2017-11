Captain Tsubasa Dream Team, il nuovo gioco di Holly e Benji arriva a dicembre

ha annunciato chearriverà in Occidente a dicembre, su smartphone e tablet iOS e Android. La pubblicazione avverrà in 134 paesi, Italia inclusa, indubbiamente una bella notizia per tutti i fan di

Captain Tsubasa Dream Team sarà un gestionale con elementi GDR, ogni calciatore avrà a disposizione varie mosse (tiro, cross, passaggio, dribbling ecc) e non mancano mosse speciali singole o combinate.

Lo Story Mode permetterà di rivivere la trama della prima stagione della serie TV e del primo arco narrativo del manga. Al momento non sappiamo se Captain Tsubasa Dream Team sarà interamente localizzato in italiano, il gioco arriverà su App Store e Google Play durante il mese di dicembre, gli interessati possono pre-registrarsi sul sito ufficiale per ricevere in regalo alcuni bonus, tra cui 25 Dreamball, la valuta virtuale da spendere nello store in-game.