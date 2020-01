Captain Tsubasa: i giochi di Holly e Benji in video, aspettando Rise of New Champions

Come un fulmine a ciel sereno, qualche giorno fa Bandai Namco Entertainment ha annunciato Captain Tsubasa: Rise of New Champions, nuovo videogioco di Holly e Benji per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC previsto nel corso del 2020.

Prevedibilmente, i fan di lunga data hanno fatto un balzo dalla sedia al ricordo dei numerosi pomeriggi trascorsi ad ammirare le prodezze della Newteam e della nazionale giapponese. Tra questi ci siamo anche noi di Everyeye che, come ormai ben sapete se ci seguite regolarmente, siamo degli inguaribili nostalgici. Non potevano non realizzare, quindi, una retrospettiva dedicata a tutti i videogiochi ispirati all'opera di Yoichi Takahashi. Preparatevi, perché sono un bel po', anche se solo quattro di questi sono approdati in Occidente!

La nostra rassegna si è aperta con Tecmo Cup Soccer Game, uscito nel 1988 su NES, un tentativo di Tecmo di tradurre Captain Tsubasa in un gioco di ruolo. Quando il personaggio controllato si avvicinava alla porta o a un avversario, la sua avanzata poteva essere interrotta con la pressione di un tasto al fine di fornire il tempo necessario per elaborare la strategia da attuare. L'approdo su PlayStation è invece avvenuto nel 1995 con Captain Tsubasa J: Get In The Tomorrow, un gioco calcistico dallo stampo più tradizionale sviluppato da Bandai. Includeva due modalità, una incentrata sulla storia dell'anime e una basata sulle partite amichevoli.

Questo, in ogni caso, è solo l'inizio. Se volete conoscere tutta la storia dei videogiochi di Captain Tsubasa vi invitiamo a guardare il video allegato in cima a questa notizia, oppure a leggere lo speciale "Alla scoperta dei videogiochi di Holly e Benji", curato dal nostro Antonello "Kirito" Bello.