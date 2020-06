Captain Tsubasa Rise of New Champion: la divisa da calcio con l'Hero Edition

In seguito alla presentazione della Legends Edition di Captain Tsubasa Rise of New Champions, proposta a circa 2.000 euro e comprensivo di un biliardino a tema, bandai Namco propone un'ulteriore edizione del gioco.

Ribattezzata Captain Tsubasa: Rise of New Champions Hero Edition, quest'ultima rappresenta un'esclusiva Bandai Namco e può dunque essere acquistata tramite lo store online della compagnia videoludica. Proposta al prezzo di 79,99 euro, quest'ultima include, oltre ovviamente al gioco, anche una maglia della divisa di gioco della squadra di Tsubasa. Dalle tinte blu e bianche, quest'ultima è disponibile in varie taglie, selezionabili al momento del preordine. Per farvi un'idea del prodotto, potete visionare l'immagine allegata al Tweet che trovate in calce a questa news. Cosa ve ne pare?



Di recente, Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Captain Tsubasa: Rise of New Champions, che ha consentito al pubblico di dare un ulteriore sguardo alle sfide adrenaliniche ed acrobatiche che avranno luogo sugli sterminati campi da calcio calcati da Holly e Benji. Il gioco, lo ricordiamo, resta atteso su PlayStation 4, PC e Nintendo Switch. La data di uscita di Captain Tsubasa: Rise of New Champions resta fissata per il 28 agosto su tutte e tre le piattaforme di pubblicazione.