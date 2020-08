Captain Tsubasa Rise of New Champion scende in campo: trailer di lancio per Holly & Benji

Tutti i giocatori in grande attesa di poter tornare in campo in compagnia dei personaggi creati dal mangaka Yoichi Takahashi possono ormai iniziare a dedicarsi al riscaldamanto: il gioco di Bandai Namco è in dirittura di arrivo!

Per presentarci tutti i contenuti inclusi in Captain Tsubasa: Rise of the New Champions, la software house ha pubblicato un ricco trailer di lancio, che potete visionare direttamente in apertura a questa. Su di una colonna sonora che strizza l'occhio ad un soft epic metal, il filmato ci trasporta istantaneamente sui verdissimi campi da gioco del titolo dedicato ai nostrani Holly & Benjy.



Tra mosse spettacolari e sequenze di gameplay dedicate a molteplici team, Captain Tsubasa: Rise of the New Champions porta con sé la promessa di rievocare le atmosfere del manga/anime. Con un'ambizione spiccatamente arcade, il titolo non lesinerà al giocatore l'opportunità di cimentarsi in acrobazie e colpi spettacolari, dall'indimenticabile catapulta infernale all'ormai iconico tiro della tigre.

In chiusura, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è ovviamente già disponibile la recensione di Captain Tsubasa: Rise of the New Champions, a cura del nostro Gabriele Laurino. Il titolo sportivo sarà disponibile a partire da venerdì 28 agosto, su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.