Captain Tsubasa Rise of New Champions: 14 minuti di gameplay del gioco di Holly e Benji

Martedì è stato annunciato Captain Tsubasa Rise of New Champions, per la gioia dei tanti fan della saga, che ha raggiunto grandissima popolarità in Italia a cavallo tra gli anni '80 e i '90 con il nome di Holly e Benji, e che ora sta vivendo una seconda giovinezza anche grazie al remake dell'anime.

Oggi arriva finalmente anche il primo video di gameplay, che fa finalmente luce su alcuni aspetti preliminari del gioco. Nel video in cima alla news trovate infatti 14 minuti tratti dalla versione italiana, che presenta i sottotitoli ed i menù nella nostra lingua, in cui vi mostriamo una partita per intero tra Nankatsu e Accademia Toho, le squadre di Tsubasa Ozora e Kojiro Hyuga.

Come potrete vedere dal video, il gameplay è palesemente votato all'arcade, come c'era da aspettarsi, e più che un FIFA o un PES si possono trovare delle similitudini con Mario Strikers, ma ciò non deve farvi sottovalutare il gioco, che sembra davvero divertente, anche per via della spettacolarità tipica della serie.

I giocatori hanno una barra della stamina che consumano effettuando le iconiche mosse viste nell'anime, e sì, se ve lo state chiedendo c'è anche il Tiro della Tigre. Senza anticiparvi altro, vi rimandiamo al filmato e vi invitiamo a leggere la nostra prova della demo di Captain Tsubasa Rise of New Champion. Per approfondire ulteriormente sulla saga, date un'occhiata al nostro speciale sui videogiochi di Holly e Benji pubblicati dagli anni '80 ai giorni nostri.