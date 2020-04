Captain Tsubasa Rise of New Champions: 14 secondi di gameplay

Bandai Namco Games ha pubblicato su Twitter una brevissima clip di Captain Tsubasa Rise of New Champions, nuovo gioco di Holly e Benji in arrivo quest'anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

La sequenza in realtà non mostra alcuna scena inedita ma si limita a (ri)proporre appena 14 secondi di gameplay estrapolati da un precedente trailer, recentemente inoltre Bandai Namco ha pubblicato anche quattro screenshot di Captain Tsubasa Rise of New Champions confermando la presenza della nazionale italiana.

Captain Tsubasa Rise of New Champions è attualmente in sviluppo con lancio previsto nel corso dell'anno, Bandai Namco non ha ancora rivelato una data o una finestra di lancio, inizialmente si pensava ad un debutto in contemporanea con i campionati europei di giugno ma questi sono stati rimandati al 2021 a causa dell'emergenza Coronavirus. In ogni caso questo non dovrebbe avere alcun impatto sull'uscita di Captain Tsubasa Rise of New Champions, gioco completamente slegato dalla manifestazione, possibile quindi un lancio estivo, restiamo in attesa di conferme o smentite.

Per saperne di più vi invitiamo a leggere tutti i dettagli sull'arco narrativo Episode New Hero, modalità storia scritta appositamente per il nuovo videogioco di Holly e Benji.