Captain Tsubasa Rise of New Champions: acquisti in-game svelati da ESRB

Captain Tsubasa Rise of New Champions, nuovo videogioco dedicato alle gesta di Holly, Benji & co, è ancora privo di una data d'uscita, ma l'ESRB, ente che si occupa della classificazione dei videogiochi negli Stati Uniti d'America, ha già messo le mani sul prodotto per assegnare una valutazione.

La scheda del prodotto reperibile sul sito dell'ente conferma la presenza di acquisti in-game. La natura dei contenuti acquistabili non è stata rivelata, pertanto non sappiamo se si tratta di oggetti da utilizzare in gioco, di personalizzazioni per i calciatori oppure di DLC e/o espansioni più corpose. Scopriamo inoltre che Captain Tsubasa Rise of New Champions si è beccato una valutazione ESRB 10+, che sta ad indicare un gioco adatto ai bimbi più piccoli.

Le motivazioni della classificazione 10+ sono presto dette: nel gioco saranno presenti contenuti violenti e linguaggio scurrile di media intensità, e sarà anche visibile del sangue. Di seguito riportiamo alcune delle scene descritte, che potrebbero essere considerate degli spoiler. Se non volete anticipazioni, vi consigliamo di interrompere la lettura. Dalla descrizione sul sito di ESRB emerge che ci saranno scene piuttosto forti, come un bambino investito da un camion (fortunatamente senza conseguenze), un uomo che tenta un suicidio gettandosi in acqua (che tuttavia viene salvato), un ragazzo schiaffeggiato e scaraventato a terra da un adulto e un calciatore con una ferita sanguinante in testa. ESRB conferma poi la possibilità di partecipare a partite singole, sfide ai calci di rigore e campionati, e la presenza di abilità speciali in dotazione per i giovani calciatori.

Captain Tsubasa Rise of New Champions, ricordiamo, è in sviluppo per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC, ed è atteso nel corso del 2020. Se volete saperne di più, vi lasciamo alla nostra prova di Captain Tsubasa Rise of New Champions. Tra le nostre pagine trovate anche un video della nazionale tedesca.