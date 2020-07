Captain Tsubasa Rise of New Champions: annunciate in video le modalità Online

Di ritorno dai campetti digitali di Captain Tsubasa con il video sui campioncini italiani, Bandai Namco ci rituffa nelle atmosfere della nuova avventura calcistica di TamSoft per svelare tutte le modalità multiplayer accessibili per il lancio di Rise of new Champions.

Come illustrato nei passati filmati di gioco confezionati dal colosso videoludico giapponese, gli appassionati di Captain Tsubasa potranno creare il proprio avatar in Episode New Hero ed essere in grado di esportare il proprio alter-ego una volta completata questa modalità.

Attraverso l'esportazione dell'avatar sarà possibile unire il proprio calciatore digitale nel Dream Team. Creata la squadra, saremo in grado di prendere parte agli Incontri di Lega e cimentarci nelle sfide multiplayer offerte dalle lobby online. Le vittorie conseguite in questa modalità permetteranno ai fan di scalare le posizioni in classifica nelle diverse competizioni che correranno parallelamente alle sfide Incontri di Lega, come le modalità 1vs1 e 2vs2. Nel comparto multiplayer saremo in grado di trasferire le nostre squadre personalizzate o attingere al roster dei team originali.

Senza indugiare oltre, vi ricordiamo che Captain Tsubasa Rise of New Champions sarà disponibile in Italia dall'ormai non troppo lontano 28 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.