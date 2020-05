Captain Tsubasa Rise of New Champions: aperti i preordini della Collector's Edition

GameStopZing Italia ha ufficialmente aperto i preordini della Collector's Edition di Captain Tsubasa Rise of New Champions, il nuovo videogioco di Holly e Benji disponibile dal 28 agosto in Europa.

L'edizione da collezione del gioco è disponibile in preordine al prezzo di 149.99 euro nei formati PlayStation 4 e Nintendo Switch, questa versione a tiratura limitata include:

Master Stars Piece Esclusiva (28 cm): Tsubasa Ozora, Nazionale Giovanile Giapponese

Artboard (285 x 310 mm)

Gioco

Character Pass: DLC 9 giocatori

Bonus Season Pass: Set New Champions

Bonus Deluxe Edition: Set V Jump

Carte Collezionabili con laminazione arcobaleno

Steelbook

Badge ricamati

Collector's Box

I preordini sono attivi solo ed esclusivamente online con consegna a domicilio, non è possibile prenotare la Collector's Edition di Captain Tsubasa Rise of New Champions nei negozi GameStop ma solamente sul sito web. State tranquilli perchè GameStopZing ha potenziato il proprio eCommerce in queste settimane ed è in grado di garantire consegne puntuali su tutto il territorio nazionale per oltre il 90% degli ordini.

L'edizione da collezione definitiva del nuovo videogioco di Holly e Benji, un gioco atteso da tutti i fan della storica serie animata che ha segnato una generazione. Se siete interessati approfittatene subito prima che sia troppo tardi, le scorte sono limitatissime.