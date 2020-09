Captain Tsubasa Rise Of New Champions: come effettuare Mosse di Blocco

Anche in un titolo orientato all’attacco come Captain Tsubasa Rise of New Champions la difesa mantiene un ruolo fondamentale per determinare il risultato di una partita. Quando però uno degli avversari riescono a scatenare un tiro o un colpo, in vostro soccorso arrivano le Mosse di Blocco.

Come accennato, le Mosse di Blocco potranno essere utilizzate per impedire ad una Tecnica di Tiro, o ad un colpo speciale di altra natura, di uno dei vostri avversari di superare le vostre difese e terminare la propria corsa in rete. Riuscire ad evitare questo tipo di situazioni ha un doppio vantaggio: innanzitutto, com’è ovvio, vi risparmierete l’elevato rischio di subire un goal, il che sarebbe già un buon compromesso; inoltre, farete sostanzialmente sprecare la Mossa Speciale al giocatore avversario, che non potrà effettuarne altre per un po’ di tempo.

Per attivare le Mosse di Blocco dovrete preimpostare alcuni tipi particolari di formazione, all’interno del menu di Gestione Squadra che potete visitare prima di cominciare la partita. Nella sezione Cambia Tattiche potrete scegliere un totale di quattro formazioni diverse da assegnare ai quattro tasti della croce direzionale del pad: premendo uno di questi tasti durante la partita, ordinerete alla vostra squadra di disporsi secondo la relativa formazione, modificando di conseguenza il posizionamento dei giocatori in campo e le tattiche da essi utilizzate. Per sbloccare la possibilità di effettuare delle Mosse di Blocco, non dovrete fare altro che assegnare ad uno dei tasti della croce direzionale la formazione Muro Finale, e selezionare poi uno dei vostri difensori affinché assuma il ruolo di giocatore bloccante (ovvero colui che, all’attivazione della Mossa di Blocco, si opporrà fisicamente al colpo dell’avversario). Una volta scesi in campo, premete il tasto corrispondente alla formazione Muro Finale, dopodiché attendete un tiro speciale da parte di uno dei vostri avversari: se il difensore che avete selezionato per il blocco è in posizione, si attiverà un’animazione dedicata, dopo la quale potrete ammirare l’esito, risolutivo o meno, del vostro blocco.

A seconda dell’abilità difensiva del personaggio che sceglierete, e dell’abilità offensiva dell’attaccante avversario, varierà l’efficacia del blocco tentato dal giocatore; se questi possiede una mossa di blocco specifica (ad esempio il Blocco di Faccia di Ryo Ishizaki), le probabilità che il blocco vada a buon fine saranno molto più elevate. Nel caso in cui non abbiate alcun personaggio adatto a bloccare un colpo avversario, tuttavia, non disperate: il vostro difensore potrebbe comunque essere in grado di rallentare e indebolire la potenza del tiro, permettendo poi al vostro portiere di salvare la vostra porta da un goal altrimenti certo.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida alle Super Parate. Avete già dato un'occhiata alla nostra guida per effettuare i Colpi Nascosti?