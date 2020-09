Captain Tsubasa Rise Of New Champions: come eseguire Super Passaggi

Passaggi e passaggi filtranti sono fondamentali per costruire l’azione offensiva della vostra squadra anche in Captain Tsubasa, ma se volete avere la certezza di raggiungere un compagno senza rischiare di perdere il pallone i Super Passaggi sono ciò che fa per voi.

I Super Passaggi fanno parte delle Mosse Speciali a disposizione di alcuni dei migliori giocatori dell’universo di Captain Tsubasa, e quando utilizzati offriranno la garanzia di successo nel raggiungere il compagno desiderato con il passaggio; inoltre, come quasi tutte le altre Mosse Speciali, attiveranno una breve sequenza cinematografica sullo stile della serie originale.

Per eseguire un Super Passaggio, non dovrete fare altro che caricare un passaggio lungo, tramite la pressione prolungata del tasto Cerchio (su Playstation 4), in modo da riempire progressivamente il relativo indicatore. Se alla fine di questa barra di caricamente noterete una piccola casella extra, allora significa che il giocatore che sta caricando il passaggio è in grado di eseguire un Super Passaggio: per effettuarlo, vi basterà semplicemente attendere qualche attimo in più, fino al completo riempimento anche della casella, oltre che dell’indicatore standard del passaggio.

Fate tuttavia attenzione a quando e come usare questa abilità speciale, poiché effettuare un Super Passaggio consumerà una considerevole quantità dello Spirito del giocatore utilizzato, e dovrete quindi scegliere con attenzione il momento giusto per utilizzarlo; se cercherete di effettuare un Super Passaggio senza avere la quantità di Spirito necessaria, il caricamento dell’indicatore si fermerà prima dell’inizio della casella finale. Inoltre, caricare l’indicatore fino a raggiungere la casella del Super Passaggio richiede qualche secondo, tempo durante il quale resterete scoperti e vulnerabili a mosse difensive, come tackle e contrasti: state quindi molto attenti a questo dettaglio, poiché potrebbe spesso fare la differenza e causare ribaltamenti di fronte.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida alle Super Parate. Avete già letto la nostra guida per effettuare le Mosse di Blocco?