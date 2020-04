Captain Tsubasa Rise of New Champions, confermata la nazionale italiana

Arrivano dal Giappone i primi leak dal prossimo numero di Shonen Jump, il quale contiene anche un breve articolo dedicato a Captain Tsubasa Rise of New Champions, il nuovo gioco di Holly e Benji in arrivo quest'anno.

Dopo aver confermato la presenza della Germania in Captain Tsubasa Rise of New Champions, scopriamo ora la presenza di altre nazionali che prenderanno parte all'arco narrativo Episode of World Challenge. Si tratta di Italia (Gino Hernandez, Leonard Luciano), Uruguay (Ramon Victorino), USA (Jake Aswan, Blake Martin) e Inghilterra (Robson), al momento non ci sono però ulteriori dettagli in merito, aspettiamo quindi annunci ufficiali da parte di Bandai Namco Games.

Captain Tsubasa Rise of New Champions è ancora privo di una data di uscita, il gioco è previsto nel corso del 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC, la finestra di lancio potrebbe essere fissata indicativamente tra la fine della primavera e l'estate, maggiori dettagli arriveranno presumibilmente nel corso delle prossime settimane. L'attesa per questo nuovo titolo dedicato all celebre serie è certamente molto alta, da molti anni i fan aspettano un gioco di Holly e Benji su piattaforme casalinghe, vedremo come verrà accolto Rise of New Champions.