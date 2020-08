Captain Tsubasa Rise of New Champions: conosciamo i campioni del Brasile

Nel giorno in cui siamo andati alla scoperta del gameplay di Captain Tsubasa Rise of New Champions, facciamo anche la conoscenza dei campioni della nazionale giovanile brasiliana.

La compagine carioca è riconosciuta come la più forte al mondo, e in Captain Tsubasa Rise of New Champions è seriamente intenzionata a difendere il prestigio del "paese del calcio". A spiccare è Carlos Bara, attaccante che si distingue per il suo fisico tonico e la sua tecnica tanto precisa da farlo somigliare a un robot. È l'asso della nazionale, sa rimanere freddo in ogni situazione e segna grazie a uno stile affinato pensando solo alla vittoria. A supportarlo c'è il centrocampista Luciano Leo, che milita nel suo stesso club. Per questo motivo possono contare su combinazioni perfette. Normalmente gioca come attaccante, ma in occasione del torneo si è spostato a centrocampo per permettere a Carlos di esprimersi al meglio.

La porta è difesa dal portiere Keizinho, che sfrutta i suoi riflessi felini e il fisico flessibile. Gioca sempre con il sorriso ed è convinto che il calcio debba essere "divertente ed emozionante". Alberto, di ruolo difensore, è invece il capitano della squadra. Possiede grandi doti di comando e riesce a tenere uniti i suoi compagni. Gioca come libero e dà anche una mano in attacco, pur essendo il miglior difensore della sua squadra.

Potete ammirarli tutti in azione nel trailer in apertura di notizia. Captain Tsubasa: Rise of New Champions, ricordiamo, verrà pubblicato il prossimo 28 agosto su PlayStation 4, PC e Nintendo Switch. Se non lo avete ancora fatto, potete fare la conoscenza dei calciatori della Nazionale Italiana.