Captain Tsubasa Rise of New Champions: conosciamo la Nazionale Argentina!

Mancano ancora due mesi abbondanti all'uscita di Captain Tsubasa Rise of New Champions, ma per fortuna Bandai Namco Entertainment ci sta aiutando a ingannare l'attesa condividendo periodicamente nuovo materiale

Grazie al trailer odierno possiamo fare la conoscenza della Nazionale Giovanile Argentina, una squadra che dà la priorità all'identità di ogni giocatore e sfrutta uno stile offensivo basato sulla tecnica individuale.

Il cuore della formazione è il capitano Juan Diaz, un regista d'eccezione che ha affinato la sua tecnica giocando in strada. Oltre a saper impostare la partita, ha anche tutte le carte in regola per segnare molti gol. Degno d'attenzione anche l'attaccante Alan Pascal. Lui e Diaz sono amici fin da quando avevano cinque anni, e le loro combinazioni sono perfette. Nelle retrovie svetta Galvan, un difensore che dribbla gli avversari grazie a un fisico che non ha rivali fra i suoi compagni. Trovate il trailer in apertura di notizia, buona visione!

Captain Tsubasa: Rise of New Champions verrà pubblicato il prossimo 28 agosto su PlayStation 4, PC e Nintendo Switch. Di recente sono state presentate la Legends Edition proposta a circa 2.000 euro e la più economica Captain Tsubasa: Rise of New Champions Hero Edition.