Captain Tsubasa Rise of New Champions:dal creatore del manga, un messaggio per i giocatori

In seguito al recente annuncio a sorpresa del nuovo gioco di Holly e Benji, Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il creatore del celebre manga ha deciso di indirizzare un messaggio ai giocatori.

"Salve! Il mio nome è Yoichi Takahashi e ho creato Captain Tsubasa. - ha esordito il celebre mangaka - Captain Tsubasa Rise of New Champions sarà il primo videogioco di Captain Tsubasa ad uscire su consola da dieci anni a questa parte! È un gioco di calcio arcade, ricco di azione, con molte feature uniche. Penso che sia i fan di Captain Tsubasa sia gli appassionati di calcio in generale lo apprezzeranno. E fino a quattro persone possono persino giocare insieme utilizzando gli intuitivi comandi di gioco. Quindi, coloro che amano dedicarsi ai videogame in compagnia dei propri amici sicuramente se lo godranno. Maggiori informazioni sono in arrivo, quindi tenete d'occhio questo nuovo gioco di Captain Tsubasa!" Siete curiosi di saperne di più?



Attualmente, la pubblicazione di Captain Tsubasa: Rise of New Champions è attesa su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch, nel corso del 2020. In attesa di maggiori dettagli, sulle pagine di Everyeye, potete trovare il nostro provato di Captain Tsubasa: Rise of New Champions, buona lettura!