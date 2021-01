Captain Tsubasa Rise Of New Champions: finalmente disponibile la demo

Bandai Namco ha pubblicato ieri la demo gratis di Little Nightmares 2 per PlayStation e Xbox, ma non solo perchè nelle scorse ore il publisher giapponese ha reso disponibile anche la versione di prova di Captain Tsubasa Rise Of New Champions.

La demo di Captain Tsubasa Rise of New Champions è disponibile ora su Nintendo Switch e PlayStation 4 (compatibile anche con PS5), questa versione di prova permette di giocare il tutorial e la modalità Versus offline con una delle quattro squadre disponibili, ovvero Scuola Media Nankatsu, Toho Academy, Scuola Media Furano e Scuola Media Musashi.

Captain Tsubasa ha ricevuto un nuovo DLC a dicembre ma nuovi contenuti sono attesi nel corso del 2021 come parte di un programma post lancio esteso che prevede la pubblicazione di numerose espansioni per il videogioco dedicato ad una delle serie manga/anime più amate di sempre, premiato da un buon successo con oltre 500.000 copie vendute nel primo mese.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Captain Tsubasa Rise of New Champions: "Rise of New Champions è un prodotto di cuore che, pur dinanzi a un impianto ludico non sempre adeguatamente preciso, propone un'esperienza longeva, energica e spettacolare. Dal titolo ispirato alle gesta di Holly e Benji non potevamo certo aspettarci la finezza e la profondità di un simulatore: di conseguenza, il gameplay scade ben presto nella ripetitività, che affievolisce anche la scarica di adrenalina scaturita dall'ennesimo colpo acrobatico."