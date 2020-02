Captain Tsubasa Rise of New Champions: emergono nuovi dettagli sulla storia

L'ultimo numero del magazine giapponese V-Jump ha offerto ai suoi lettori uno speciale su Captain Tsubasa: Rise of New Champions ricco di informazioni sulla storia che caratterizzerà la nuova incarnazione videoludica di Holly & Benji, prevista anche per l'Europa.

Tanto per cominciare, è stato confermato che la campagna principale sarà denominata Episode of Tsubasa, e assegnerà ai giocatori l'obiettivo di guidare la propria squadra alla vittoria del campionato nazionale. La storia subirà dei cambiamenti sulla base di ciò che accadrà durante le partite, e includerà dei contenuti inediti mai visti prima nei manga e anime originali. Ad esempio, se una partita finirà con un calcio di rigore, la storia si adatterà per tenere conto di tale avvenimento. V-Jump ha inoltre rivelato che durante i match, se si verificheranno determinate condizioni, verranno riprodotti a schermo alcuni dei momenti più iconici del manga e dell'anime.

Cosa ve ne pare di queste caratteristiche? Captain Tsubasa Rise of New Champions è atteso su PlayStation 4, PC e Nintendo Switch nel corso del 2020 in una data non ancora precisata. Avete già visto il nostro video con il doppiaggio italiano di Holly e Benji e l'ultimo gameplay di Captain Tsubasa: Rise of New Champions?