Captain Tsubasa, Rise Of New Champions: guida ai Colpi Nascosti

Nonostante il Colpo della Tigre sia già di per sé una mossa fenomenale, in Captain Tsubasa, Rise Of New Champions esistono delle tecniche ancora più temibili, chiamate Colpi Nascosti. In questa guida vi spiegheremo tutto quello che dovete sapere a riguardo.

Durante una partita all’interno di Captain Tsubasa, vi capiterà di non riuscire a superare la difesa del portiere avversario nemmeno sfoderando tutto il vostro arsenale di Tiri Caricati e Mosse Speciali. Per evitare di incorrere nella frustrazione, dovrete quindi scatenare quelli che sono probabilmente i tiri più potenti di tutto il gioco: i cosiddetti Colpi Nascosti. Allo stesso modo di quanto accade per i tiri caricati, nemmeno i colpi nascosti sono accessibili a tutti i giocatori dell’universo di Captain Tsubasa: di conseguenza dovrete costruire bene la vostra azione offensiva per liberare al tiro il vostro talento più importante, in modo tale da avere la certezza di riuscire nell’intento di spedire il pallone in rete.

Per realizzare un colpo nascosto, non dovrete fare altro che caricare il tiro, esattamente come fareste per effettuare un semplice tiro caricato: dopodiché, prima di rilasciare il tasto Quadrato (su Playstation 4) o K (su PC), dovrete tenere premuto il tasto L1 (o Tab). Così facendo, se eseguirete correttamente il procedimento, il nome del tiro cambierà, da Tiro Caricato a Colpo Nascosto. Ricordatevi di tenere premuto il tasto L1 (o Tab) finché non rilascerete anche il Quadrato (o K), altrimenti il vostro giocatore non effettuerà il colpo nascosto che desiderate. Scatenando un colpo nascosto di uno dei componenti della vostra squadra, avrete a disposizione una tecnica di tiro estremamente potente, che dovrebbe riuscire a bucare la difesa del portiere avversario praticamente in ogni occasione.

Per scoprire quali giocatori all’interno di Captain Tsubasa, Rise Of New Champions sono in grado di effettuare un Colpo Nascosto, vi basterà dirigervi all’interno del menu di personalizzazione dei personaggi, e consultare l’elenco delle mosse di ognuno di loro. Tutte le tecniche che riportano una piccola stella di fianco al proprio nome, hanno anche una variante nascosta di sé stesse, utilizzabile attraverso il procedimento che vi abbiamo precedentemente spiegato.

