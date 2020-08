Captain Tsubasa, Rise Of New Champions: guida ai Controlli PC e PS4

Di seguito, invece, i controlli per le azioni che è possibile eseguire solamente in fase difensiva:

Controlli Versione PC Anche in questo caso, facciamo una distinzione tra le due fasi di gioco; iniziamo con i comandi utili in fase offensiva:

La serie che narra le gesta di Holly e Benji, beniamini di una intera generazione di ragazzi, è finalmente tornata con la nuova iterazione videoludica di Captain Tsubasa . In questa guida vi spiegheremo tutto quello che dovete sapere sui controlli del gioco.

recensione Captain Tsubasa Rise of New Champions Recensione: tornano Holly e Benji

