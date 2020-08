Captain Tsubasa, Rise Of New Champions: guida ai Rigori e ai Duelli

Rigori e Duelli sono due tipi di situazioni che capitano piuttosto raramente durante una partita in Captain Tsubasa, Rise Of New Champions, ma sono potenzialmente in grado di stravolgere l’esito della partita. Vediamo in questa guida come funzionano.

Rigori

I Rigori all’interno della nuova iterazione videoludica di Captain Tsubasa entrano in gioco solamente quando, alla scadere del tempo limite di una partita, il risultato tra le due squadre risulta ancora inchiodato su un pareggio. In questo caso, comincerà la consueta lotteria dei rigori che siamo abituati a vedere in qualunque competizione calcistica; rigori che tuttavia risulteranno essere gestiti in maniera leggermente diversa rispetto a quanto siamo abituati a vedere con i due calcistici più famosi, ovvero FIFA e PES.

Nello specifico, quando dovrà controllare l’attaccante che si prepara a tirare il calcio di rigore, il giocatore avrà la facoltà di scegliere una delle sei zone della porta in cui desidera che il pallone venga calciato: alto a destra, alto centrale, alto a sinistra, basso a sinistra, basso centrale, basso a destra. La stessa cosa si applica quando siete nei panni del portiere: in questo caso dovrete selezionare la zona della porta verso la quale tuffarvi. Nel caso in cui traiettoria scelta da attaccante e portiere coincidano, la parata sarà assicurata; se, invece, la direzione scelta dal portiere sia corretta, ma non l’altezza, l’estremo difensore avrà comunque una possibilità di stoppare il pallone: la probabilità di questo tipo di parata in extremis sarà determinata dalla differenza di abilità tra il portiere e l’attaccante.

Duelli

La meccanica dei Duelli è una caratteristica peculiare di Captain Tsubasa, ripresa dalla serie originale, che contribuisce ad aumentare ancora di più la sensazione di spettacolarità calcistica tipica di questo prodotto. In particolare, quando due giocatori avversari si avvicinano contemporaneamente ad un pallone vagante e tentano di agguantarlo con un contrasto, sia a terra che in aria, inizierà un Duello, durante il quale i due si contenderanno la palla attraverso un piccolo minigioco che simula un duro scontro. Per vincere un Duello, infatti, non dovrete fare altro che premere ripetutamente il tasto che apparirà sullo schermo fino a riempire uno speciale indicatore: non appena uno dei due giocatori avrà riempito il proprio indicatore, vincerà il duello, ottenendo un grande impulso all’indicatore della Zona V e la possibilità di attivare immediatamente un passaggio speciale o una Tecnica di Tiro.

Un dettaglio importante da considerare è che maggiori sono le abilità di un giocatore, più velocemente sarà in grado di riempire il proprio indicatore durante un Duello: di conseguenza, cercate di scatenare degli scontri uno contro uno solamente con i top player della vostra squadra, in modo tale da assicurarvi tutti i vantaggi che derivano da una vittoria del Duello, evitando al contempo che questi finiscano nelle mani dei vostri avversari.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida allo Spirito e alle Mosse Speciali. Avete già dato un'occhiata alla lista di tutte le squadre presenti nel gioco?