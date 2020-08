Captain Tsubasa, Rise Of New Champions: guida a Spirito e Mosse Speciali

Il nuovo titolo di Bandai Namco mette nelle vostre mani le possibilità di replicare le abilità degli iconici protagonisti della serie originale di Captain Tsubasa. Se anche voi non vedete l’ora di scatenare le mosse speciali di Holly e dei suoi compagni, seguiteci in questa guida per scoprire come fare.

Dopo aver costruito la fase offensiva della vostra squadra, ed essere riusciti ad avvicinarvi all’area di rigore avversaria, non dovrete far altro che calciare la palla in rete. Oltre alle meccaniche di tiro classiche e basilari, effettuate tramite la pressione del tasto dedicato al tiro (Quadrato su Playstation 4, K su PC), in questo gioco avrete la possibilità di utilizzare le Tecniche di Tiro speciali dei personaggi, in modo assolutamente fedele alla serie originale.

Per poter scatenare le mosse speciali, però, dovrete fare molta attenzione a quello che è probabilmente l’elemento più importante all’interno delle partite di Captain Tsubasa Rise Of New Champions: l’Indicatore dello Spirito. Questa statistica è rappresentata da una barra assegnata ad ogni giocatore della squadra, che si riempie progressivamente in maniera automatica per tutti tranne che per il portiere, il quale vedrà il proprio indicatore ripristinato solamente all’intervallo o dopo aver subito un gol. Lo Spirito viene consumato eseguendo azioni come contrasti, tiri, dribbling o parate, ed è fondamentale per scatenare le abilità speciali dei giocatori e altre mosse molto potenti che hanno il potere di ribaltare completamente le sorti della partita.

Anche le Combinazioni Speciali richiedono una certa quantità di Spirito: queste sono abilità particolari che richiedono due personaggi per poter essere utilizzate, e che possono essere eseguite solamente al verificarsi di determinate condizioni in campo. Ad esempio, nel caso in cui abbiate sia Tsubasa (Holly) che Mizaki (Becker) all’interno della vostra squadra, tenendo premuto Triangolo potrete iniziare una serie di passaggi filtranti tra i due che vi permetteranno di trovarvi completamente soli davanti alla porta. Nel caso in cui invece i fratelli Derrick si trovino entrambi nei pressi dell’area di rigore in occasione di un cross, tenendo premuto Quadrato scatenerete la loro leggendaria Catapulta Infernale.

Infine, un’altra meccanica che influenza l’indicatore dello Spirito è la cosiddetta Zona V: una volta che l’indicatore dedicato si sarà riempito, premendo L2 attiverete un potenziamento per lo Spirito dei vostri giocatori, che permetterà all’indicatore di svuotarsi molto più lentamente e ridurrà il tempo necessario a caricare i tiri. Inoltre, attivando la Zona V quando siete in fase difensiva otterrete la possibilità di effettuare una Super Parata, tecnica che vi permetterà di bloccare praticamente ogni tiro o abilità speciale dei vostri avversari.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida ai controlli delle versioni Playstation 4 e PC. Avete già controllato la lista di tutte le squadre presenti nel gioco?