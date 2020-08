Captain Tsubasa, Rise Of New Champions: tutte le squadre

L’ultimo arcade calcistico di Bandai Namco costruito sulle vicende dell’anime di Captain Tsubasa, meglio noto in occidente con il nome di Holly e Benji ha fatto finalmente il suo ingresso sul mercato. Vediamo in questa guida tutte le squadre che possono essere utilizzate all’interno del titolo.

Tutte le squadre che vedrete citate nei prossimi paragrafi saranno disponibili fin dal momento del lancio, e rappresentano tutti i team più iconici del manga e della serie animata, con tanto di nomi originali di tutti i personaggi e la riproduzione delle loro abilità e caratteristiche peculiari.

Team delle Scuole Medie

Le squadre elencate di seguito sono le squadre in cui militavano i protagonisti del manga e dell’anime quando frequentavano, appunto, le scuole medie, e sono le prime squadre in cui hanno iniziato a mostrare a tutti le proprie capacità, fino a diventare dei veri assi del calcio.

Nankatsu MS - questa è la squadra più famosa dell’intero universo di Captain Tsubasa, poiché è quella in cui hanno mosso i primi passi il giovane bomber Tsubasa (noto anche come Holly ) e il suo amico portiere Wakabayashi (il nostro Benji ), compagni di un team davvero devastante, il quale annovera al suo interni anche altri talenti, tra cui Yuzo Morisaki e Ryo Ishizaki.

- questa è la squadra più famosa dell’intero universo di Captain Tsubasa, poiché è quella in cui hanno mosso i primi passi il giovane bomber (noto anche come ) e il suo amico portiere (il nostro ), compagni di un team davvero devastante, il quale annovera al suo interni anche altri talenti, tra cui Yuzo Morisaki e Ryo Ishizaki. Toho Academy - principale rivale della Nankatsu MS, e team in cui Tsubasa avrebbe potuto giocare se non fosse rimasto fedele alla divisa biancoceleste della squadra del suo quartiere, nella Toho Academy militano altre due leggende della serie di Captain Tsubasa, ovvero Ken Wakashimazu ( Ed Warner ) e Kojiro Hyuga (meglio noto come Mark Lenders ), oltre ad altri ottimi giocatori come Takeshi Sawada.

- principale rivale della Nankatsu MS, e team in cui Tsubasa avrebbe potuto giocare se non fosse rimasto fedele alla divisa biancoceleste della squadra del suo quartiere, nella Toho Academy militano altre due leggende della serie di Captain Tsubasa, ovvero Ken Wakashimazu ( ) e Kojiro Hyuga (meglio noto come ), oltre ad altri ottimi giocatori come Takeshi Sawada. Hanawa MS - questa squadra potrebbe non dirvi granché a primo impatto, ma sicuramente cambierete idea quando scoprirete che da noi è conosciuta con il nome di Hot Dog, ed è la squadra in cui giocano gli implacabili gemelli Derrick, i cui nomi originali sono Masao e Kazuo Tachibana.

Le altre compagini delle scuole medie sono di livello sicuramente inferiore rispetto alle precedenti, come nella serie originale, e presentano al massimo uno o due giocatori di spicco, le cui abilità però impallidiscono in confronto a quelle dei protagonisti sopracitati. Vediamo quali sono le altre squadre delle scuole medie presenti in Captain Tsubasa: Rise Of New Champions:

Furano MS - è la squadra di Hikaru Matsuyama.

- è la squadra di Hikaru Matsuyama. Musashi MS - in questo team milita Jun Misugi.

- in questo team milita Jun Misugi. Hirado MS - trai i membri di questa squadra possiamo annoverare Hiroshi Jito e Mitsuru Sano.

- trai i membri di questa squadra possiamo annoverare Hiroshi Jito e Mitsuru Sano. Otomo MS - la squadra di Shun Nitta, Hanji Urabe e Takeshi Kishida.

- la squadra di Shun Nitta, Hanji Urabe e Takeshi Kishida. Azuma MS - Makoto Soda è il principale giocatore della Azuma MS.

- Makoto Soda è il principale giocatore della Azuma MS. Meiwa Higashi MS - qui militano e rincorrono sogni di gloria Noboru Sawaki e Kuniaki Narita.

- qui militano e rincorrono sogni di gloria Noboru Sawaki e Kuniaki Narita. Minamiuwa MS - in questa compagine è possibile incontrare Tetsuo Ishida e Kazuto Takei.

Japanese Junior Youth - questa è la nazionale e la squadra in generale più iconica dell’intero Captain Tsubasa, poiché raccoglie tutti i beniamini e i protagonisti principali della serie. In questo team giocano infatti Tsubasa Ozora e Wakabayashi, ovvero Holly e Benji , ma anche Taro Misaki ( Tom Baker ), Jun Misugi ( Julian Ross ) e Hikaru Matsuyama (conosciuto anche come Philip Callaghan ).

- questa è la nazionale e la squadra in generale più iconica dell’intero Captain Tsubasa, poiché raccoglie tutti i beniamini e i protagonisti principali della serie. In questo team giocano infatti Tsubasa Ozora e Wakabayashi, ovvero , ma anche Taro Misaki ( ), Jun Misugi ( ) e Hikaru Matsuyama (conosciuto anche come ). American Junior Youth - questa nazionale è una squadra inedita , che fa la sua prima comparsa proprio nel videogioco: nel manga e nell’anime, infatti, se ne fa solo qualche menzione, ma non la si vede mai all’opera. I talenti più importanti di questa squadra sono Jake Aswan e Blake Martin, anch’essi inediti.

- questa nazionale è una squadra , che fa la sua prima comparsa proprio nel videogioco: nel manga e nell’anime, infatti, se ne fa solo qualche menzione, ma non la si vede mai all’opera. I talenti più importanti di questa squadra sono Jake Aswan e Blake Martin, anch’essi inediti. Senegalese Junior Youth - anche per questa squadra il discorso è lo stesso fatto per la nazionale americana, ovvero quello di un team inedito e da valutare: lo stesso vale per i suoi calciatori di punta, ovvero Ismail Senghor e Moussa Malick Diallo.

- anche per questa squadra il discorso è lo stesso fatto per la nazionale americana, ovvero quello di un team e da valutare: lo stesso vale per i suoi calciatori di punta, ovvero Ismail Senghor e Moussa Malick Diallo. French Junior Youth - la nazionale francese è una delle più forti dell’intero universo di Captain Tsubasa, nonché una delle grandi favorite alla vittoria finale, grazie anche alle prestazioni dei suoi talenti più puri, tra i quali annoveriamo El Sid Pierre (noto in occidente come Pierre LeBlanc ) e il bomber Luis Napoleon , due dei personaggi più iconici della serie.

- la nazionale francese è una delle più forti dell’intero universo di Captain Tsubasa, nonché una delle grandi favorite alla vittoria finale, grazie anche alle prestazioni dei suoi talenti più puri, tra i quali annoveriamo El Sid Pierre (noto in occidente come ) e il bomber , due dei personaggi più iconici della serie. Italian Junior Youth - all’interno della nazionale italiana riprodotta in Captain Tsubasa: Rise Of New Champions, i personaggi più forti non giocano nel reparto offensivo, ma in difesa e in porta, caso raro all’interno del gioco e della serie: stiamo parlando di Salvatore Gentile e Gino Hernandez, quest’ultimo conosciuto in Italia come Dario Belli , uno dei portieri più forti insieme a Benji.

- all’interno della nazionale italiana riprodotta in Captain Tsubasa: Rise Of New Champions, i personaggi più forti non giocano nel reparto offensivo, ma in difesa e in porta, caso raro all’interno del gioco e della serie: stiamo parlando di e Gino Hernandez, quest’ultimo conosciuto in Italia come , uno dei portieri più forti insieme a Benji. German Junior Youth - come da tradizione, anche nel gioco la Germania è nettamente l’antagonista principale del Giappone, poiché riesce a schierare quello che è probabilmente il giocatore più forte dell’intero universo di Captain Tsubasa, ovvero Karl Heinz Schneider , acerrimo rivale di Benji Price anche nello stesso campionato tedesco.

- come da tradizione, anche nel gioco la Germania è nettamente l’antagonista principale del Giappone, poiché riesce a schierare quello che è probabilmente il giocatore più forte dell’intero universo di Captain Tsubasa, ovvero , acerrimo rivale di Benji Price anche nello stesso campionato tedesco. Argentina Junior Youth - questa nazionale è la squadra in cui milita, tra gli altri, Juan Diaz , decisamente ispirato a Diego Armando Maradona, dal quale eredita sia l’abilità nel giocare a calcio, sia gran parte delle caratteristiche fisiche.

- questa nazionale è la squadra in cui milita, tra gli altri, , decisamente ispirato a Diego Armando Maradona, dal quale eredita sia l’abilità nel giocare a calcio, sia gran parte delle caratteristiche fisiche. Brazil Junior Youth - questa squadra non è tra le più temibili del gioco, ma è comunque una nazionale molto forte, trascinata dal talento dei suoi giocatori migliori, ovvero Carlos Santana e Natureza.

Queste sono le squadre nazionali che racchiudono nelle proprie rose i migliori talenti di tutto il mondo, tanto nella serie originale di Captain Tsubasa quanto nel videogioco.

Vi sono infine alcune nazionali minori, non in grado di impensierire squadre come il Giappone o la Germania, almeno sulla carta, ma sicuramente valevoli di considerazione:

Netherland Junior Youth - i migliori talenti di questa squadra sono Gert Kaiser, Jovan Lensenblink e Brian Kluivoort.

- i migliori talenti di questa squadra sono Gert Kaiser, Jovan Lensenblink e Brian Kluivoort. Uruguay Junior Youth - qui gioca, tra gli altri, Ramon Victorino, il miglior calciatore della sua nazionale.

- qui gioca, tra gli altri, Ramon Victorino, il miglior calciatore della sua nazionale. England Junior Youth - il principale giocatore della nazionale inglese è sicuramente Robson.

