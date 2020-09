Captain Tsubasa Rise Of New Champions: guida alle Super Parate

Per quanto bravo possa essere il portiere della vostra squadra, le Tecniche di Tiro di alcuni giocatori in Captain Tsubasa, Rise of New Champions saranno comunque in grado di romperne le difese. Per evitare queste situazioni e non subire goal, entrano in gioco le Super Parate.

Nel momento in cui uno dei migliori giocatori della squadra avversaria comincia a caricare un tiro con una mossa speciale, oppure un tiro nascosto, è bene iniziare a preoccuparsi, poiché con tutta probabilità quel colpo riuscirà a spedire il pallone sul fondo della vostra porta. Nel caso in cui non siate abbastanza reattivi da riuscire a recuperare in qualche modo la palla con un intervento difensivo, come un contrasto, prima che il tiro caricato venga scatenato, non vi rimarrà altro da fare che affidarvi al vostro estremo difensore. Alcuni dei migliori portieri del gioco, come Wakabayashi (Benji) e Wakashimazu, avranno infatti le abilità necessarie a bloccare la maggior parte dei tiri, soprattutto quando hanno l’Indicatore dello Spirito pieno, ma nemmeno loro potranno fare nulla per contrastare le mosse speciali degli avversari più potenti; i portieri meno talentuosi, invece, verranno semplicemente spazzati via dall’impeto di questi colpi violentissimi, che li trascineranno in rete insieme al pallone.

Nel caso in cui il vostro indicatore della Zona V sia pieno, potrete però attivare una Super Parata: tenendo premuto il tasto L2 (su Playstation 4), e consumando l’intera barra gialla, vi assicurerete infatti la certezza di parare il colpo in arrivo, attraverso un’animazione speciale molto cinematografica e spettacolare, in linea con la serie animata originale. Grazie a questa tecnica particolare, riuscirete a bloccare anche le Mosse Speciali dei migliori attaccanti del gioco, pur non avendo in porta uno degli estremi difensori più forti. Ricordate però di utilizzare questa tecnica solamente quando si rivela indispensabile per evitare la sconfitta, poiché sfruttandola consumerete tutto l’indicatore della Zona V, e vi precluderete quindi molti altri vantaggi per una grossa parte del resto della partita.

