Captain Tsubasa Rise of New Champions, Holly e Benji star nel nuovo trailer

Dopo una serie di video dedicati alle principali nazionali, Bandai Namco pubblica ora il quarto trailer ufficiale di Captain Tsubasa Rise of New Champions, nuovo videogioco dedicato alla serie Holly e Benji in arrivo a fine agosto.

Il nuovo video di Captain Tsubasa Rise of New Champions offre una panoramica completa delle principali modalità, tra cui lo Story Mode diviso negli archi narrativi Episode of Tsubasa e Episode of New Hero. Una buona occasione per vedere il gioco in azione in lunghe sequenze di gameplay per un totale di oltre otto minuti di materiale video inedito proveniente dalla versione giapponese.

Captain Tsubasa Rise of New Champions esce il 28 agosto su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC Windows (via Steam), oltre all'edizione Standard saranno disponibili anche le edizioni Collector's e Champions con vari bonus tra una maglietta di Tsubasa, custodia Steelbook, Season Pass e cartoline laminate. La Legends Edition invece include un biliardino reale realizzato da Renè Pierre e interamente personalizzato, in vendita al prezzo di 2.000 euro, disponibile solo sullo store di Bandai Namco in tiratura estremamente limitata.