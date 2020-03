Captain Tsubasa Rise Of New Champions: immagini e dettagli su Episode New Hero

Gli sviluppatori di TamSoft descrivono sulle pagine del sito ufficiale di Bandai Namco le attività da svolgersi in Episode New Hero, una delle modalità accessibili in Captain Tsubasa Rise Of New Champions.

Dopo aver presentato la modalità storia con un trailer esteso, gli autori nipponici si concentrano sulla modalità "libera" dell'atteso videogioco di Holly e Benji: in Episode New Hero, il nostro compito sarà infatti quello di creare un proprio calciatore personalizzato e di unirci a una delle tre prestigiose scuole medie conosciute per le loro squadre di talento.

I complessi scolastici tra cui scegliere saranno il Furano Middle School di Hokkaido, il Toho Academy a Tokyo e la Middle School di Musashi diretta da Jun Misugi. Una volta creato il proprio alter-ego, dovremo sostenere i provini e partecipare alle attività della squadra per cercare di raggiungere la fase finale della New Hero League.

L'esperienza di gioco confezionata dai ragazzi di TamSoft per questa fase della modalità Episode New Hero sarà particolarmente complessa e ruolistica, con abilità uniche e mosse speciali del personaggio da ottenere una volta stretto un legame più profondo con i diversi personaggi dell'avventura. Stringendo amicizia con gli altri membri della propria squadra, inoltre, potremo aumentare le probabilità di vittoria nelle partite disputate nella New Hero League che selezionerà i migliori calciatori per la squadra giapponese All Star. Prima di lasciarvi alle nuove immagini, vi ricordiamo che Captain Tsubasa Rise of New Champions è atteso in uscita nel corso del 2020 su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.