Captain Tsubasa Rise of New Champions: un leak svela data di uscita e Collector's Edition

Un leak sembra aver svelato la data di uscita di Captain Tsubasa Rise of New Champions e le varie edizioni speciali che accompagneranno il gioco al debutto sul mercato. Al momento mancano però conferme ufficiali da parte del publisher Bandai Namco.

Captain Tsubasa Rise of New Champions dovrebbe essere disponibile dal prossimo 28 agosto nelle edizioni Standard, eCommerce e Collector's Edition. La prima includerà il gioco, un set di uniformi ufficiali, un pallone esclusivo (digitale) e alcune animazioni extra per le esultanze.

La eCommerce Edition includerà invece la confezione Steelbook, una maglietta indossabile di Tsubasa, un Character Pass, un secondo Sesons Pass, cartoline laminate e vari oggetti Deluxe. Infine la Collector's Edition includerà tutti i contenuti della eCommerce Edition ad esclusione della T-Shirt. I due Season Pass dovrebbero dare accesso a nove nuovi calciatori, uniformi e contenuti non ancora annunciati.

Captain Tsubasa Rise of New Champions è atteso su PlayStation 4, PC Windows (solo in formato digitale) e Nintendo Switch, restiamo in attesa di capire se la data indicata sia reale e le modalità di distribuzione delle varie edizioni trapelate online, non è chiaro infatti se queste arriveranno con gli stessi contenuti anche sul mercato europeo oppure no.