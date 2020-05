Captain Tsubasa Rise of New Champions: la Legends Edition costa 2.000 euro!

Bandai Namco ha annunciato nei giorni scorsi la data di uscita di Captain Tsubasa Rise of New Champions, insieme alle varie edizioni speciali che troveremo nei negozi da fine agosto. Tra queste anche la Legends Edition, acquistabile esclusivamente online al prezzo di... 1.999,00 euro!

Questa edizione include una maglia da calcio di Tsubasa e un tavolo da calcio balilla progettato e disegnato da René Pierre, uno dei più celebri costruttori di calcio balilla al mondo. La Legends Edition include oltre al biliardino anche il gioco, la maglia di Tsubasa, un artboard (285X310 MM), il Character Pass, Season Pass Bonus Set New Champions, un DLC extra Deluxe Edition V-Jump, una serie di card laminate, una statua di Tsubasa Ozora con la divisa della nazionale giovanile giapponese (alta 28 cm), Steelbook e badge ricamati, il tutto racchiuso in una confezione esclusiva.

Il biliardino misura 155x98x91 cm e pesa ben 72 KG, dotato di gambe (spessore 40 mm) con rinforzi a croce e calciatori in metallo avvitati su barre d'acciaio telescopiche con finitura cromata (diametro 14 mm). Queste le caratteristiche:

Aste scorrevoli in metallo con ammortizzatori in acciaio temperato

Manopole in ABS

Rientro centrale per la palla

Superficie di gioco in Gerflex con angoli

Due palle incluse

Il biliardino verrà prodotto in edizione limitata numerata con placca numerata incisa, così da rimarcare ulteriormente l'esclusività di questo pezzo da collezione. La Legends Edition di Captain Tsubasa Rise of New Champions è disponibile in esclusiva sullo store di Bandai Namco, preordini aperti anche in Italia.