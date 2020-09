Captain Tsubasa Rise of New Champions, tra manga e anime: la storia in video!

I videogiocatori appassionati di calcio dispongono ogni anno di una vasta selezione di titoli coi quali cimentarsi: nel 2020, ai tradizionali simulativi, si è affiancato anche un intrigante rappresentante del genere arcade.

Stiamo parlando di Captain Tsubasa: Rise of New Champions, produzione firmata da Bandai Namco e approdata nel corso del mese di agosto su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Il titolo calcistico propone all'utenza diverse modalità di gioco, tra le quali spicca anche la possibilità di rivivere in prima persona le vicissitudini sportive affrontate dai protagonisti dell'anime di Captain Tsubasa.

Più noto in Italia come "Holly & Benji", titolo della prima trasposizione della serie animata di produzione nipponica, quest'ultimo trae a sua volta ispirazione dall'omonimo manga, realizzato da Yoichi Takahashi. Ma come è stata reinterpretata la storia di Captain Tsubasa all'interno del gioco di Bandai Namco? Per analizzare il rapporto tra Rise of New Champions e l'anime, la Redazione di Everyeye ha realizzato un video interamente dedicato a questo variopinto universo calcistico. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oppure sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye. Non ci resta dunque che auguravi una buona visione!

Per ulteriori dettagli sul titolo, vi segnaliamo inoltre un ricco video approfondimento dedicato a Captain Tsubasa: Rise of New Champione e il ritorno del calcio arcade.