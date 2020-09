Captain Tsubasa Rise Of New Champions: le migliori strategie per difendere

Al contrario di quello che recita il famoso detto, talvolta è la difesa ad essere il miglior attacco, e non viceversa, come spesso accade in una partita di Captain Tsubasa Rise of New Champions. In questa guida imparerete tutte le strategie da adottare per blindare la vostra difesa.

La prima cosa importante da sapere è che non conviene quasi mai affrontare il portatore di palla avversario con un giocatore che si trova alle sue spalle, a meno che quest’ultimo non sia un centrocampista particolarmente veloce. Diventa quindi fondamentale imparare a cambiare giocatore selezionato al momento giusto, tramite la pressione del tasto L1 su Playstation 4, in modo tale da riuscire ad affrontare l’attaccante avversario frontalmente, ed eventualmente contrastarlo più efficacemente.

A questo proposito, sappiate che non è necessario cercare sempre di effettuare un tackle con il vostro difensore per cercare di rubare il pallone all’avversario: giocando nelle modalità giocatore singolo, infatti, vi accorgerete presto che l’intelligenza artificiale tende ad utilizzare poco le abilità di dribbling della propria squadra, e questo vi permetterà di affrontare gli attaccanti avversari più serenamente. Nella maggior parte delle situazioni difensive, quindi, vi basterà effettuare uno scontro con la spalla piuttosto che un contrasto in scivolata, e riuscirete spesso a strappare comunque il pallone dal possesso dell’attaccante. Questa strategia vi permetterà di risparmiare Spirito, in modo tale da poterlo poi utilizzare in momenti di maggiore pericolosità, ad esempio quando l’avversario inizia a caricare un passaggio, un tiro, oppure tenta una mossa di dribbling.

Infine, ricordate che potete sempre impostare la formazione Muro Finale dal menu di gestione squadra prima dell’inizio della partita, in modo tale da sbloccare la possibilità di eseguire delle Mosse di Blocco con i vostri difensori. Oltre alla fase difensiva, è importante curare anche la fase offensiva della vostra squadra. Per aiutarvi, sulle nostre pagine potete trovare anche la guida con le strategie per attaccare efficacemente.