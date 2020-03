Captain Tsubasa Rise of New Champions: la modalità storia al centro del nuovo trailer

Bandai Namco ha appena pubblicato un nuovissimo trailer di Captain Tsubasa Rise of New Champions che, nonostante la breve durata, permette di dare un'occhiata a vari aspetti della modalità storia, la quale prende il nome di Episode: New Hero.

Com'è possibile vedere nel filmato, il gioco dà occasione ai giocatori di creare il proprio personaggio attraverso un non troppo approfondito editor, di scegliere la squadra d'appartenenza e di potenziare nel corso dell'avventura i vari parametri dell'alter ego digitale. In più di un'occasione gli utenti saranno chiamati a fare delle scelte in dialoghi a scelta multipla, sebbene non sia chiaro quante e quali siano le diramazioni possibili in base alle risposte che verranno date ai personaggi incontrati.

Prima di lasciarvi all'appassionante filmato del gioco su Holly & Benji, vi ricordiamo che il gioco è atteso entro la fine dell'anno corrente esclusivamente su PC, Nintendo Switch e PlayStation 4.

Se siete curiosi e volete scoprire maggiori dettagli sul gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro provato della demo di Captain Tsubasa Rise of New Champions. Sulle nostre pagine trovate anche numerose informazioni ed immagini sulla modalità storia di Captain Tsubasa Rise of New Champions.