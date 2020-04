Captain Tsubasa Rise of New Champions si mostra in quattro screenshot inediti

Nel giorno in cui è stata confermata la presenza della nazionale italiana in Captain Tsubasa Rise of New Champions, Bandai Namco Entertainment ha deliziato tutti i fan del manga e dell'anime mostrando quattro nuovi screenshot del videogioco di prossima pubblicazione.

Gli scatti in questione mostrano alcuni dei celebri personaggi del franchise mentre fanno sfoggio delle loro incredibili abilità calcistiche: da Jun Misugi che esegue una rovesciata a uno dei gemelli Tachibana che effettua un colpo di testa, fino ad arrivare a Hiroshi Jito che investe il malcapitato attaccante con la forza di un camion. Trovate le immagini in calce a questa notizia, cosa ne pensate?

Captain Tsubasa Rise of New Champions è in sviluppo per PlayStation 4, PC e Nintendo Switch. È atteso nel corso del 2020 - probabilmente tra la fine della primavera e l'estate - ma risulta essere ancora sprovvisto di una data d'uscita precisa. Nei giorni scorsi è stato reso noto che, oltre alla nazionale italiana (con Gino Hernandez e Leonard Luciano), nel gioco faranno la loro comparsa anche le compagini di Stati Uniti d'America (Jake Aswan e Blake Martin), Inghilterra (Robson), Uruguay (Ramon Victorino) e Germania (Cornelius Heine, Karl Heinz Schneider e Deuter Muller).