Captain Tsubasa Rise Of New Champions: New Hero si espande con tre personaggi inediti

Galvanizzati dalle ottime vendite di Captain Tsubasa Rise of New Champions, Bandai Namco e i ragazzi di TamSoft confermano l'arrivo di tanti contenuti inediti che arricchiranno l'esperienza ludica degli appassionati del calcistico arcade.

L'arrivo della prima espansione legata al Character Pass di Rise of New Champions sarà accompagnato dal lancio dell'aggiornamento 1.10, disponibile da domani 2 dicembre su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

L'update in questione introdurrà in via del tutto gratuita il "Percorso scuola media Otomo", un nuovo episodio della Modalità Storia New Hero. Sempre grazie all'aggiornamento, TamSoft implementerà anche una nuova modalità Assist che migliorerà l'esperienza di Episodio Tsubasa aumentando in maniera significativa le abilità dei giocatori, oltre a tanti aggiustamenti e bilanciamenti al gameplay che coinvolgeranno anche le modalità Versus e Online Versus.

A partire dal 3 dicembre, i campi di calci virtuali del videogioco di Captain Tsubasa vedranno l'ingresso dei primi tre personaggi aggiuntivi del Character Pass, dando così il benvenuto al "Nobile svedese" Stevan Levin, alla "potenza di gambe del Muay Thai" Singprasert Bunnaak e al "portiere miracoloso" Ricardo Espadas. Ciascuno di questi personaggi comprenderà il suo set unico di abilità speciali per dare vita a momenti calcistici ancora più epici. Date un'occhiata alle immagini e al video in apertura di notizia e diteci che cosa ne pensate di queste novità di Captain Tsubasa Rise of New Champions.