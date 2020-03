Captain Tsubasa Rise of New Champions: nuove immagini per il gioco di Holly e Benji

L'annuncio, giunto completamente a sorpresa, di un nuovo gioco dedicato al peculiare universo calcistico di Captain Tsubasa ha rapidamente attirato l'attenzione degli amanti del manga/anime più noto in Italia come Holly e Benji.

Purtroppo ancora privo di una data di uscita specifica, il gioco in sviluppo presso gli studi di Bandai Namco resta attesto nel corso di quest'anno su PlayStation 4, PC e Nintendo Swtich. In attesa di scoprire tutti i contenuti che attendono i seguaci dell'opera di Yoichi Takahashi all'interno di Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il portale nipponico Gamer.jp propone una nuova selezione di immagini e artwork legati alla produzione. Queste ultime raffigurano alcuni dei personaggi più noti della saga, oltre che alcuni dei colpi più emblematici visti sui campi da calcio calcati da Capitan Tsubasa e dai suoi compagni: potete visionare il tutto direttamente grazie a questo link alla gallery di Captain Tsubasa: Rise of New Champions.



Per tutti i dettagli attualmente a disposizione in merito a meccaniche e caratteristiche di gameplay, vi affidiamo al provato di Captain Tsubasa: Rise of New Champions realizzato dal nostro Icilio Bellanima, che ha avuto modo di mettere mano ad una prima Demo del gioco Bandai Namco in arrivo entro la fine del 2020.