Captain Tsubasa Rise of New Champions: nuove immagini sul videogioco di Holly e Benji

Le alte sfere di Bandai Namco ci rituffano nella dimensione di Holly e Benji per darci modo di ammirare alcuni dei calciatori che caratterizzeranno l'esperienza ludica e narrativa di Captain Tsubasa Rise of New Champions.

Con questa nuova serie di immagini, gli sviluppatori di TamSoft ritraggono quattro campioni che rappresenteranno le rispettive nazionali, ossia il portiere Zino Hernandez e l'attaccante Leonardo Rusciano, entrambi italiani, oltre all'uruguaiano Ramon Victorino e all'inglese Robson.

Gli scatti odierni si aggiungono alle ultime immagini dell'avventura ruolistica basata sul franchise di Holly e Benji diffuse da Bandai Namco, con protagonisti Jun Misugi, i gemelli Tachibana e Hiroshi Jito. Proprio come nella modalità Episode New Hero di Captain Tsubasa Rise of New Champions, ciascun calciatore digitale vanterà abilità uniche e mosse speciali che contribuiranno a rendere ancora più determinanti le scelte compiute dagli utenti proseguendo nella storia.

Prima di lasciarvi alla galleria in calce alla notizia, vi ricordiamo che Captain Tsubasa Rise of New Champions è in sviluppo per PC, PS4 e Nintendo Switch ma non ha ancora una data di uscita ufficiale, anche se la frequenza con cui Bandai Namco pubblica aggiornamenti sul progetto non può che indurci a guardare all'estate del 2020 come al periodo di lancio più probabile per questo interessante titolo.