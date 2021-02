Captain Tsubasa Rise of New Champions, nuovi calciatori: un arabo e due giapponesi

Bandai Namco ha annunciato che questa primavera si uniranno tre nuovi calciatori al roster di Captain Tsubasa Rise of New Champions grazie alla pubblicazione del DLC2.

Stiamo parlando dell'arabo Mark Owairan e dei giapponesi Shingo Aoi e Ryoma Hino. Ognuno di questi personaggi potrà essere aggiunto al Dream Team e vanterà un set unico di abilità.

Mark Owairan

Capitano della Nazionale giovanile dell’Arabia Saudita, è chiamato il Principe del Deserto ed è l’erede della famiglia reale. È un libero che eccelle sia in attacco che in difesa, ed è inoltre descritto come un giocatore sopra la media con un elevato livello tecnico. Nonostante sia un difensore possiede anche una buona capacità offensiva.

Tiro della tempesta di sabbia : un tiro dalla lunga distanza con una perdita di potenza moderata, utilizzabile anche da molto lontano;

: un tiro dalla lunga distanza con una perdita di potenza moderata, utilizzabile anche da molto lontano; Mirage Chapeau: una sorprendente tecnica di dribbling in cui si finge una perdita di equilibrio. Se riesce, può incrementare di molto i valori di attacco e tecnica.

Shingo Aoi

Studente del secondo anno che ammira Tsubasa, è sempre sorridente e non si arrende mai. Aoi è un centrocampista specializzato in scatti. Una delle sue abilità gli permette di accelerare ogni volta che supera un avversario, fino a diventare inarrestabile.

Sollevamento rovesciato : grazie a questa abilità può scavalcare l'avversario con la palla per poi seguirla con un potente salto;

: grazie a questa abilità può scavalcare l'avversario con la palla per poi seguirla con un potente salto; Rovesciata: tecnica acrobatica che vanta una potenza e una velocità fra le più alte mai viste in un tiro aereo.

Ryoma Hino

Un giocatore giappo-uruguagio che si è trasferito in America per confrontarsi con i giocatori della sua generazione. Le sue tecniche si basano su forza e abilità, e si attivano nelle fasi iniziali dell'incontro. Una volta iniziati, i suoi attacchi furiosi non finiscono più.

Ginocchiata volante : un dribbling di potenza S con cui può aumentare il suo valore d'attacco e, a seconda dell'effetto, anche la sua potenza di tiro;

: un dribbling di potenza S con cui può aumentare il suo valore d'attacco e, a seconda dell'effetto, anche la sua potenza di tiro; Tiro del drago: un tiro infallibile circondato da un'aura draconica. La sua potenza è pari a quella del Tiro della Tigre.

Nella galleria in calce potete ammirare i primi scatti dei tre nuovi calciatori in arrivo in primavera. Il gioco è disponibile su PlayStation 4, PC e Nintendo Switch: se non lo avete ancora fatto, vi segnaliamo che è possibile scaricare una demo di Captain Tsubasa Rise of New Champions.