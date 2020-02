Captain Tsubasa Rise of New Champions: nuovi dettagli sul gioco di Holly e Benji

Annunciato da Bandai Namco piuttosto a sorpresa, Captain Tsubasa: Rise of New Champions è un nuovo titolo dedicato al manga creato da Yoichi Takahashi, divenuto celebre in Italia grazie alla trasmissione della serie anime presentata in origine con il titolo di "Holly e Benji".

Famitsu, celebre magazine giapponese, ha incluso nel suo ultimo numero uno speciale dedicato al titolo, grazie al quale sono emerse alcune interessanti informazioni. Tra queste figura la conferma della presenza di un comparto multigiocatore, che potrà essere sfruttato da un massimo di quattro utenti, sia in locale sia online. In merito al gameplay di Captain Tsubasa Rise of New Champions, sono invece stati confermati i seguenti aspetti:

Sarà presente un " indicatore dello spirito ", che consentirà di effettuare uno scatto ed utilizzare mosse speciale, che saranno differenti per ogni giocatore;

", che consentirà di effettuare uno scatto ed utilizzare mosse speciale, che saranno differenti per ogni giocatore; La " V Zone " sarà invece un indicatore condiviso dall'intera squadra: una volta riempito attiverà diversi bonus, tra cui una maggiore velocità di riempimento dell'indicatore dello spirito;

" sarà invece un indicatore condiviso dall'intera squadra: una volta riempito attiverà diversi bonus, tra cui una maggiore velocità di riempimento dell'indicatore dello spirito; Ogni giocatore avrà inoltre delle abilità speciali, che potrà attivare solamente in determinate circostanze;

In chiusura, ricordiamo agli appassionati in cerca di maggiori dettagli sul titolo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un ricco provato di Captain Tsubasa: Rise of New Champions, a cura di Icilio Bellanima. Il gioco è attualmente privo di una data di uscita specifica, ma resta atteso per il 2020 su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.