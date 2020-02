Captain Tsubasa Rise of New Champions: il nuovo trailer presenta i personaggi e la storia

Bandai Namco ha appena pubblicato un nuovissimo trailer dedicato a Captain Tsubasa Rise of New Champions e attraverso il quale ci presenta i vari personaggi presenti nel titolo.

Il filmato in questione è breve ma intenso, poiché nel giro di pochi secondi ci permette di vedere la versione videoludica di personaggi come Shun Nitta, Makoto Soda, i fratelli Tachibana, Hiroshi Jito, Mitsuru Sano, Hikaru Matsuyama e Kojiro Hyuga. Tra una presentazione e l'altra è possibile anche intravedere qualche piccolissima sequenza di gameplay e le animazioni dei tiri speciali di alcuni dei protagonisti.

Prima di lasciarvi al nuovo trailer dell'attesissimo gioco, vi ricordiamo che Captain Tsubasa Rise of New Champions arriverà sugli scaffali di tutti i negozi nel corso del 2020 e, nonostante non si conosca ancora una data d'uscita ufficiale, sappiamo con certezza che il suo arrivo è previsto esclusivamente su PlayStation 4, PC e Nintendo Switch.

Nel caso in cui vi foste persi le ultime notizie sul gioco, vi ricordiamo che sono stati di recente svelati nuovi dettagli sulla modalità storia di Captain Tsubasa Rise of New Champions, la quale introdurrà scene inedite e situazioni che si modificheranno in base all'esito dei match giocati.



"Captain Tsubasa Rise of New Champions avrà una Modalità Storia, chiamata Tsubasa Episode, che permetterà ai giocatori di rivivere la celebre storia di Tsubasa Ozora. Questa modalità coprirà l’intero torneo nazionale delle scuole medie e includerà alcuni delle più epiche partite della serie originale. I gemelli Tachibana, Hikaru Matsuyama, Kojiro Hyuga e molti dei più grandi rivali torneranno in campo con le loro migliori mosse. A seconda del punteggio e dell’andamento del match potranno sbloccarsi determinati video, alcuni riproponendo precisamente la storia, altri con sorprese completamente nuove."