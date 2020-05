Captain Tsubasa Rise of New Champions, nuovo trailer: ecco la Senegal Junior Youth

L'universo calcistico creato dal mangaka Yoichi Takahashi si appresta a prendere vita in una nuova incarnazione videoludica dell'epopea sportiva di Capitan Tsubasa, più nota in Italia con il titolo di Holly e Benji.

Dopo aver confermato la presenza dell'American Junior Youth in Captain Tsubasa Rise of New Champions, il team di Bandai Namco pubblica un nuovo trailer dedicato al titolo, nel quale ci consente di dare un primo fugace sguardo ad una ulteriore formazione di talenti calcistici. Direttamente in apertura a questa news potete infatti visionare il filmato di presentazione della Senegal Junior Youth.



Nonostante una durata molto contenuta, il trailer introduce due calciatori parte del team: Ismail Senghor e Moussa Malick Diallo. Il team si presenta come uno tra i più agguerriti dell'intero continente africano e non mancherà dunque di dare filo da torcere ai giocatori giapponesi: pronti ad una sfida a base di spettacolari e scenografici tiri in porta?



La squadra senegalese sia aggiunge dunque al roster dell'opera Bandai Namco, dopo che anche i giocatori della nazionale tedesca in Captain Tsubasa Rise of New Champions sono stati confermati. Ricordiamo che il gioco è atteso su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch nel corso del 2020: al momento è ignota la data di pubblicazione precisa.